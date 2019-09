Internacionais voltaram ao Dragão e há três lesionados

O FC Porto já treinou com todos os internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções.

De acordo com os dragões, Danilo, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Tomás Esteves, Fábio Silva, Marchesín, Nakajima, Corona, Luis Díaz e Matheus Uribe já estiveram esta quinta-feira no centro de treinos do Olival.

Os azuis e brancos têm três jogadores no boletim clínico: Marega (treino integrado condicionado), Pepe (treino condicionado) e Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio).

O FC Porto volta aos treinos esta sexta-feira, às 11h00.

A equipa de Sérgio Conceição defronta o Portimonense, no domingo, às 18 horas.