Chefes de urgência do Garcia de Orta demitem-se, administração diz que só houve uma reunião

A administração do Hospital Garcia de Orta, em Almada, nega a demissão de 10 chefes da equipa de urgência, avançada esta quinta-feira em comunicado da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), assinado pelo presidente João Araújo Correia.

De acordo com uma nota enviada à Renascença pela assessoria de imprensa da unidade hospitalar, “nenhum diretor de serviço se demitiu”, tendo apenas havido uma reunião entre o diretor clínico e “um grupo de chefes de equipa do serviço de urgência geral”, que tinha enviado uma carta a “alertar para alguns problemas internos”.

Segundo o comunicado do SPMI, os chefes de equipa – “e outros tantos internistas” – enviaram uma carta à direção a pedir a demissão devido à “decisão do conselho de administração de retirar a cirurgia geral da presença física no serviço de urgência”.

“É evidente que isso levará a um esgotamento ainda maior dos internistas na Urgência, para além de pôr em perigo os doentes do foro cirúrgico, que ficam dispersos numa amálgama de doentes ainda maior”, explica o texto.

A administração do Garcia de Orta acrescenta que, na reunião realizada esta quinta-feira, “foram esclarecidas as dúvidas existentes e assumido o compromisso, por parte do conselho de administração, de adoção de medidas possíveis” para resolver as questões em causa. Para além disso, foi “marcada nova reunião para a primeira quinzena de outubro”.