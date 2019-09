Católica considerada a melhor universidade portuguesa em ranking mundial

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) foi reconhecida pela Times Higher Education (THE) como a melhor universidade portuguesa, ocupando a posição 351 a nível mundial. Na mais recente edição do ranking, divulgado esta quarta-feira, estão incluídas 13 instituições do ensino superior nacionais, sendo que a Universidade do Porto era a antiga líder a nível nacional.

A UCP subiu 300 lugares face à tabela anterior, com destaque para o desempenho em investigação e impacto.



Em comunicado, a Reitora da Católica, Isabel Capeloa Gil, considera que o resultado "demonstra a competitividade da estratégia de I&D da Universidade Católica e também o valor do sistema cientifico nacional”.



São avaliadas quase 1.396 universidades, sendo que, a partir do 200º lugar, as instituições são apresentadas em blocos. A UCP entra no grupo das classificadas entre a posição 351-400, a melhor posição de sempre de uma instituição portuguesa neste ranking.

Em termos globais, o "Times Higher Education World University Rankings" é liderado pelo quarto ano consecutivo pela Universidade de Oxford. As universidades do Reino Unido (três no "top 10") e dos Estados Unidos (sete) continuam a dominar a classificação.