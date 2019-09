Terceiro alerta sanitário por listeriose na Andaluzia

O Governo regional da Andaluzia ativou esta quinta-feira um terceiro alerta sanitário por listeriose, agora de uma marca chamada “La Montanera del Sur”. As primeiras análises feitas ao “chicharrón especial” (uma espécie de fiambre) produzido pela empresa detetaram a presença da bactéria e, por precaução, todos os produtos da marca foram retirados de circulação, avança o “El País”.

Por enquanto há apenas uma pessoa afetada: um homem de 47 anos, que reside em Inglaterra e permanece hospitalizado. Consumiu o produto com mais seis familiares, num restaurante de Ronda, perto de Málaga, a 4 de setembro. As sete pessoas foram submetidas a análises: três delas não acusaram a presença da bactéria e as três restantes aguardam pelo resultado.