GNR resgata 113 migrantes, incluindo 49 crianças, ao largo da Grécia

O contingente da GNR que opera no Mar Egeu, no âmbito da missão Frontex, levou a cabo três salvamentos na noite de 11 para 12 de setembro, resgatando no total 113 pessoas, incluindo 49 crianças e 25 mulheres.

Numa nota enviada esta quinta-feira à Renascença, a GNR explica que “durante uma ação de patrulhamento, os militares detetaram uma embarcação de borracha que transportava migrantes, a cerca de duas milhas náuticas de distância do Porto de Pythagorio. A embarcação tinha cerca de sete metros, na qual seguiam 37 migrantes a bordo, dos quais 13 crianças, oito mulheres e 16 homens.”

Como o resgate foi feito antes do nascer do sol, os meios auxiliares a bordo, como o radar e os meios de visão noturna, foram fulcrais para o sucesso da deteção da pequena embarcação.

Já o segundo resgate aconteceu ao largo da ilha de Chios. Os militares foram alertados pelas autoridades gregas para a existência de uma embarcação de borracha de pequenas dimensões, onde seguiam 39 migrantes.

“Esta operação revelou-se de enorme dificuldade devido ao número elevado de crianças, sendo resgatadas 21 crianças, com idades compreendidas entre os cinco meses e os 17 anos, nove mulheres e nove homens, com idades compreendidas entre 20 e os 65 anos.”

Por fim, uma terceira situação envolveu uma embarcação de borracha à deriva com 37 migrantes abordo, incluindo 15 crianças, oito mulheres e 14 homens.

Em todos os casos, explica a nota da GNR, “os militares deram início ao resgate começando pelas crianças, de seguida as mulheres e, por último, os homens”.

Desde o início do ano, já foram resgatados e auxiliados 1.842 migrantes pela GNR que presta serviço na missão Frontex, da Agencia Europeia de Fronteira e Guarda Costeira.