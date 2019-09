Chuvas torrenciais em Espanha fazem dois mortos

Um casal de idosos morreu esta quinta-feira quando o seu carro foi arrastado pela água, depois de chuvas torrenciais que atingiram Espanha.

As vítimas, ambas com 70 anos, morreram em Castilla La Mancha. A vizinha Valência também foi fustigada pelas águas, que fizeram transbordar pelo menos dois rios, levando à retirada de dezenas de pessoas das suas casas.

“Tivemos cerca de 300 milímetros de chuva”, disse à estação espanhola TVE o autarca da localidade de Ontinyent, “há um século que não se assistia a tal coisa”.

Em resultado das cheias as aulas foram suspensas em escolas em Valência e em Murcia, onde se espera que as chuvas fortes continuem. As autoridades estão a pedir às pessoas para permanecerem nas suas casas, sobretudo nas zonas mais afetadas, onde as estradas e os caminhos de ferro foram cortados.