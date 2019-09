Taça Davis. João Sousa é o primeiro a entrar em "court" frente à Bielorrússia

João Sousa será o primeiro tenista da seleção portuguesa a jogar, na eliminatória do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis frente à Bielorrússia, que arranca na sexta-feira.

O número um nacional, atual 64.º colocado do "ranking" ATP, terá pela frente Ilya Ivashka, número 135 da hierarquia mundial, conforme ditou o sorteio realizado, esta quinta-feira, em Minsk, capital da Bielorrússia.

O segundo da fila é João Domingues, o número três de Portugal e 179.º do mundo. Vai defrontar o líder da Bielorrússia, Egor Gerasimov, número 119 do "ranking".

No desafio de pares, marcado para sábado, Portugal será representado pelos seus tenistas melhor cotados em singulares: Pedro Sousa, número dois nacional e 123 do mundo, e João Sousa vão bater-se com Uladzimir Ignatik e Andrei Vasilevski.

Nos dois jogos de singulares finais, também no sábado, João Sousa e João Domingues trocam de adversários: o número um nacional joga com Gerasimov e o número três com Ivashka.

O número quatro português, Frederico Silva (245.º ATP), fica como suplente da seleção orientada por Rui Machado.