Portugal perde com Itália

A seleção portuguesa de voleibol perdeu 3-0 com a Itália, na primeira jornada do grupo A no campeonato da Europa da modalidade.

A equipa das quinas foi derrotada em Montpelier, França, com os parciais de 21-25, 10-25 e 22-25.

Lourenço Martins foi o melhor marcador português, anotando 14 pontos.



A Itália é a terceira classificada do ranking mundial e já foi seis vezes campeão da Europa.

Portugal, que não chegava a um Euro desde 2011, volta a jogar sábado, às 19h45, contra a Bulgária. Depois França (domingo), Grécia (terça-feira) e Roménia (quarta-feira).