Gonçalo Oliveira diz adeus ao Challenger de Xangai

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado do Challenger de Xangai, na China, esta quinta-feira, ao perder, na terceira ronda, perante o indiano Prajnesh Gunneswaran, primeiro cabeça de série do torneio.

O número cinco nacional e 254 do mundo só cedeu dois pontos de "break", mas foi suficiente para ser derrotado por Gunneswaran, que ocupa a 85.ª posição do "ranking" ATP. O encontro terminou ao fim de 1h26, com o resultado de 6-3 e 6-4.