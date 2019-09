Entrevista à Renascença

Catarina Martins não se compromete com nova “geringonça”

12 set, 2019 - 08:30 • Anabela Góis , Filipe d'Avillez

A coordenadora do Bloco de Esquerda é a segunda líder partidária a ser entrevistada na Renascença, no programa das "Três da Manhã", no âmbito das eleições. Às legislativas, marcadas para 6 de outubro, concorrem 21 forças políticas.