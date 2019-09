Treinador do mês quer manter a liderança do campeonato em Famalicão

João Pedro Sousa agradeceu, esta segunda-feira, a distinção como melhor treinador do campeonato em agosto e assegurou que pretende manter o Famalicão no lugar que lhe valeu o prémio: o primeiro.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Paços de Ferreira, da quinta jornada, o técnico, de 48 anos, afiançou que é possível fazer melhor ainda e manter a liderança do campeonato.

"Melhorar é possível, seguramente, é isso que fazemos diariamente. Há muitos pontos que temos de melhorar. A nossa ideia começa a ficar consolidada, temos de crescer a vários níveis, em vários momentos do jogo. Se é possível manter o primeiro lugar, é esse o nosso objetivo, claramente. Queremos ganhar ao Paços de Ferreira e manter-nos no primeiro lugar", sublinhou.

João Pedro Sousa assumiu que vencer o prémio de melhor treinador "é um sinal de orgulho" e partilhou a distinção com a equipa técnica e, "fundamentalmente", com os jogadores: "O prémio é deles e do clube."

Justificar a liderança e o favoritismo com uma vitória



João Pedro Sousa não nega que estatuto de líder do campeonato faz do Famalicão favorito para a receção ao Paços de Ferreira.

"Admito que sim, queremos provar isso dentro do campo. Na prática, queremos ser favoritos. Para o sermos, temos de agarrar o jogo e tentar vencê-lo, com a bola e com o controlo do jogo", frisou o treinador.

O Paços de Ferreira mudou de treinador durante a paragem do campeonato, de Filipe Rocha para Pepa. Algo que favorece mais os pacenses do que os famalicenses, na ótica de João Pedro Sousa:

"O nosso plano de jogo é mais difícil de planear, porque não temos ideia clara do que o Pepa pretende para o Paços. Conhecemos um bocadinho a equipa do Paços, também conheço perfeitamente a forma e as ideias do Pepa. Vamos encontrar um Paços moralizado com esta mudança de treinador, certamente que vamos encontrar grandes dificuldades."

O líder do campeonato será novamente posto à prova, agora pelo Paços de Ferreira, no sábado, às 16h30, no Estádio Municipal de Famalicão.