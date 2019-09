Sandro não comenta rumores de saída do Vitória de Setúbal

Sandro Mendes recusou-se a comentar, esta quinta-feira, os rumores de que pode estar de saída do Vitória de Setúbal.

O treinador fazia a antevisão da receção ao Sporting de Braga, relativa à quinta jornada do campeonato, quando foi questionado sobre as notícias que têm surgido sobre o seu futuro. A resposta foi taxativa: "Não faço comentários."

Longe dessas conversas e de volta ao jogo, Sandro assumiu que espera "um jogo bastante complicado", contra um Braga que tem feito uma Liga Europa "muito bem conseguida" e com jogadores de grande valor. Ainda assim, o Vitória de Setúbal está "preparado".

"A equipa está otimista, com vontade, como sempre esteve. Vamos fazer tudo para conseguir o nosso objteivo, que é finalmente conseguir uma vitória e os três pontos. E conseguir aquilo que ainda não conseguimos: fazer golos. O nosso objetivo é ganhar e, para ganhar, a não ser que o Braga faça um auto-golo, temos de fazer golos. E acho que é só mesmo isso que nos está a faltar. De resto, a entrega, o espírito de sacrifício, o querer destes jogadores é enorme e amanhã [sexta-feira] vai-se manter", afiançou o técnico sadino.

O Vitória de Setúbal ocupa a 16.ª posição do campeonato, com três pontos em quatro jogos. Vai tentar marcar o primeiro golo e conquistar a primeira vitória no campeonato frente ao Sporting de Braga, na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Bonfim.