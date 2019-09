Sá Pinto espera prolongar seca do Vitória de Setúbal

Ricardo Sá Pinto tem a esperança de prolongar o mau momento do Vitória de Setúbal, equipa que em quatro jornadas não marcou qualquer golo. Apesar da estatística, que o próprio treinador do Braga trouxe para a conferência de imprensa, a equipa minhota suspeita do adversário, até pela qualidade individual dos atacantes.

"Eles têm bons jogadores na frente. Provavelmente, não marcaram porque não tiveram felicidade. Tem bons valores individuais", reconhece Sá Pinto, que destacou os vários nomes do plantel de Sandro Mendes.

O treinador do Braga ressalva, ainda, outro dado que tem marcado o início de época do Vitória, de forma a alertar os seus jogadores para as dificuldades que irão sentir. "É uma equipa que ainda não ganhou para a Liga, ainda não fez golos, mas também dificilmente sofre. Só o jogo com o Porto fugiu à regra. É difícil jogar em Setúbal e eles, tal como nós, necessitam de ganhar", observa.

O Braga regressa à competição após a goleada sofrida com o Benfica e o tempo de paragem, devido aos jogos das seleções, deu para "recuperar energia", com vista a uma primeira volta que será de grande exigência, devido à quantidade de jogos previstos.

O treinador confirmou que Wallace, central emprestado pela Lazio, já será opção, ao contrário do médio Agbo. O nigeriano cedido pelo Standard Liège "ainda precisa de tempo".

O Vitória de Setúbal-Sporting de Braga é jogo de abertura da jornada 5 da I Liga. O encontro está agendado para sexta-feira, às 20h30.