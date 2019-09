E-toupeira sem provas

A decisão do tribunal em manter a SAD do Benfica fora do processo e-toupeira está em destaque nos jornais desportivos desta quinta-feira.

"Uma série de presunções", titula "A Bola". Acórdão da Relação critica a forma como o Ministério Público produziu acusação contra os encarnados. Juízes não encontraram provas de ter sido a SAD a mandatar Paulo Gonçalves, acusado de 50 crimes.

"Toupeira enterrada", assinala o "Record". "Crimes em nome do clube", detalha "O Jogo". Acórdão diz que Paulo Gonçalves atuou pelo Benfica, mas sem posição de liderança.

A manchete do desportivo da Global Media, no entanto, é uma reportagem com Jackson Martínez e Marlos Moreno, dois colombianos do Portimonense que no domingo defrontam Luis Díaz e Uribe, seus compatriotas do FC Porto. "Batalha 'cafetera'" é o título da reportagem do jornal "O Jogo".

"O Jogo" apresenta, ainda, entrevista a Fernando, reforço do Sporting, cedido pelo Shakhtar.

Ao "Record", Bolasie diz que pretende deixar a sua marca em Alvalade: "Quero fazer história".

Villas-Boas reforçou desejo de ser presidente do FC Porto e os três desportivos assinalam-no nas primeiras páginas.