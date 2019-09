Claúdio Ramos, o senhor 7020 minutos que pensa em dar o salto

No futebol português, só Rui Patrício tem melhor marca, com mais de 8000 minutos pelo Sporting. Cláudio Ramos "gostava de ultrapassar" o dono da baliza da seleção nacional e promete "trabalhar para isso". "Se fizer mais 18 jogos, consigo ultrapassar o Rui", assinala.

Há dois anos e quatro meses que Cláudio Ramos não falha um minuto na baliza do Tondela, para o campeonato. No domingo, na receção ao Rio Ave, o guarda-redes deverá acrescentar 90 minutos aos 7020 consecutivos que leva na I Liga. São 78 jogos sem paragens. Registo que enche Cláudio Ramos de orgulho.

Um objetivo para breve que já podia ter-se realizado

Cláudio Ramos está no Tondela desde 2011, isto é, desde os 19 anos de idade. Agora, aos 27, o guarda-redes assume que gostaria de voar mais alto.

"Foi o Tondela que me deu todas as condições para chegar aqui e para ter a carreira que tenho neste momento, mas como é óbvio, tenho outros objetivos na minha carreira e espero, num futuro próximo, poder estar noutro patamar", admite, nesta entrevista a Bola Branca.

Para já, contudo, Cláudio Ramos prefere "fazer as coisas regularmente, fazer bons jogos no Tondela e fazer uma boa época". Entre aventurar-se por Portugal ou pelo estrangeiro, o internacional português sente-se tentado por ambas as opções, mas prefere continuar no seu país.

"Claro que podermos estar no nosso país é sempre diferente, mas também gostava de ter uma experiência no estrangeiro, pela experiência e para conhecer outro futebol. Mas, como é óbvio, tenho sempre preferência por Portugal."

Cláudio Ramos revela, inclusive, que chegou a ter "algumas propostas" do estrangeiro, mas "nada que [o] fizesse querer mudar" de ares.

Cláudio Ramos pode chegar aos 79 jogos consecutivos a titular pelo Tondela, na I Liga, na visita ao Rio Ave, a contar para a quinta jornada. Encontro marcado para domingo, às 16h00, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.