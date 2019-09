Adriano Castanheira é o melhor jogador de agosto na II Liga

Adriano Castanheira, do Sporting da Covilhã, foi eleito o melhor jogador do mês da II Liga, conforme anunciou a organização da competição, esta quinta-feira.

O extremo português, de 26 anos, reuniu 15,15% dos votos dos treinadores do segundo escalão. Bateu a concorrência de Zé Tiago (13,13%), do Mafra, e de Feliz (8,08%), do Feirense, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Adriano Castanheira apontou três golos e fez uma assistência, nos três jogos disputados em agosto. Contribuição decisiva para o excelente arranque do Sporting da Covilhã, que é líder isolado da II Liga, com 12 pontos em quatro jornadas, mais três que Farense e Chaves, que completam o pódio.