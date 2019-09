Modric é o 10.º jogador do Real Madrid a lesionar-se esta época

A praga de lesões do Real Madrid conheceu, esta quinta-feira, um novo episódio. Luka Modric contraiu uma lesão muscular na coxa direita, aumentando para 10 o número de jogadores que já passaram pela enfermaria madrilena, esta temporada.

O comunicado do Real Madrid, que confirmou a lesão do médio croata, não dá conta do tempo de recuperação, embora se preveja que Modric não estará disponível para defrontar o Levante, no sábado, e o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira.

Entre lesões passadas e atuais, esta época, o Real Madrid já não pôde contar com Asensio, Mendy, James, Isco, Hazard, Courtois, Jovic, Rodrygo e Brahim Díaz, este por duas vezes.

Modric chegou lesionado do duplo compromisso da seleção da Croácia, na Eslováquia (0-1 na sexta-feira) e Azerbaijão (1-1 na segunda-feira, com um golo do médio do Real Madrid). Há mais de ano e meio, desde fevereiro de 2018, que o atual Bola de Ouro não se lesionava.