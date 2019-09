Equipa escocesa esteve dois anos e meio sem ganhar um jogo

O Fort William, da Escócia, considerado a pior equipa de futebol do Reino Unido, terminou, na quarta-feira, um jejum de quase dois anos e meio sem vencer para o campeonato.

Foi com uma vitória sobre o Clachnacuddin, por 1-0, que "The Fort" pôs fim à série negativa de 882 dias sem festejar para a Highland Football League, quinta divisão do futebol escocês (a par com a Lowland League). Foram 74 jogos, distribuídos por 29 meses, desde 12 de abril de 2017.

O Fort William nunca desceu de divisão porque a Highland League tem um formato especial sem despromoções.

Em agosto, o Fort William já tinha colocado um ponto final na série de jogos sem vencer para todas as competições. Foi a 31 de julho, quando derrotou o Nairn County, por 5-2, em jogo da secção norte da Taça da Escócia. Até aí, a pior equipa do Reino Unido tinha estado 840 dias sem conhecer o sabor da vitória.

Apesar do registo negativo, o Fort William não é o último classificado da Highland League. Esse estatuto pertence, precisamente, ao Clachnacuddin, que ocupa a 17.ª posição, sem qualquer ponto, ao fim de sete jornadas. "The Fort" está no 14.º lugar, com três pontos nos seis jogos que disputou, fruto de cinco derrotas e da vitória conseguida ao fim de dois anos e meio.