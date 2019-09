Adeptos criam petição para obrigar Peter Lim a vender o Valência

Um grupo de adeptos criou uma petição para forçar o dono e presidente do Valência, Peter Lim, a vender o clube.

Odespedimento de Marcelino Toral, por má relação com Lim, causou um terramoto no Valência e levou jogadores e adeptos a alinharem-se com o treinador. No portal "change.org", Miguel Zorío Pellicer, líder do grupo de adeptos Maré Valencianista, de oposição ao magnata natural de Singapura, criou um abaixo-assinado intitulado "Peter Lim, vende já".

Na petição, a Maré Valencianista pede aos adeptos que deixem de lado as disputas "e se unam para expulsar Lim de Mestalla".

A atualidade do clube valenciano tem sido marcada pelas más relações entre o diretor-geral, Mateu Alemany, e o dono do clube. Marcelino terá apoiado Alemany, o que deteorou as relações com o proprietário do clube.



Albert Celades, que orientou as camadas jovens da seleção espanhola e foi adjunto da seleção principal e também do Real Madrid, na última temporada, foi escolhido como sucessor.



Peter Lim comprou o Valência em 2014, por 100 milhões de euros, ao fim de dez meses de negociações. Na altura, prometeu terminar a construção do novo estádio do clube até ao final da última época, mas não cumpriu. Atualmente, o Valência planeia mudar-se para o novo recinto na temporada 2022/23.

No Valência, alinham os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.