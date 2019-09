Reduzir horário de trabalho. “Não me parece que possa passar do papel”

O comentador da Renascença João Taborda da Gama considera que a proposta do Bloco de Esquerda para reduzir o horário de trabalho, sem redução salarial, no setor privado não terá condições para ser concretizada.

"Parece-me totalmente incoerente e não me parece que possa passar sequer do papel, que viola a liberdade das empresas e viola aquilo que é a forma de organização eficiente das empresas"; diz Taborda da Gama.

"O que eu acho que é relevante no anúncio dessa medida é que o Bloco de Esquerda apresenta uma medida para o setor privado e isso é muito interessante do ponto de vista do posicionamento político, nestas eleições", acrescenta o professor universitário.

Os comentadores da Renascença do programa "As Três da Manhã" analisaram a entrevista concedida à Renascença pela coordenadora do partido, Catarina Martins.

Já o socialista Fernando Medina comentou a ideia de Catarina Martins sobre a reversão de algumas privatizações. O autarca de Lisboa considera que se "foi longe demais" em matéria de privatização, mas, uma vez feitas, não lhe parece prioritário voltar atrás.

"As verbas que conseguirmos ter de margem orçamental para usar no país devem ser utilizadas do ponto de vista do investimento público, na capacitação dos serviços públicos e não no investimento da correção de algo que já aconteceu", remata.