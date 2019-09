Tiago Monteiro aponta à segunda vitória consecutiva nos carros de turismo

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) regressa às pistas, no sábado, após dois meses de pausa, com a sétima etapa, na China. O português Tiago Monteiro espera repetir a vitória conquistada na última etapa, em Vila Real.

As três corridas que compõem a ronda chinesa decorrem num traçado desconhecido para o piloto portuense da Honda, em Ningbo.

"Nunca competi nesta pista. Será uma experiência nova para mim e, muito provavelmente, para a maioria dos pilotos. O clima é bastante imprevisível nesta zona, pelo que será um fator a ter em conta e que pode desempenhar um papel muito importante", vincou Tiago Monteiro, em declarações divulgadas pela sua assessoria de comunicação.

Após seis rondas, cada uma com três corridas independentes, o piloto da Honda ocupa o 18.º lugar, com 58 pontos, 35 dos quais conquistados em Vila Real, onde venceu mesmo a terceira corrida do fim de semana.

"Queremos repetir o resultado de Vila Real. Sabemos que não será uma tarefa fácil porque o campeonato está muito competitivo e as lutas são sempre muito renhidas. Mas mantemos o foco. Para além disso, tudo faremos para garantir que o campeão deste ano seja um piloto Honda", concluiu Tiago Monteiro.

A primeira corrida está marcada para as 8h25 de sábado. No domingo, as provas desenrolam-se às 7h15 e 8h15.