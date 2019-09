Meeke é o mais rápido no aquecimento para o Rali da Turquia

Kris Meeke foi o mais rápido no "warm-up" do Rali da Turquia. O britânico da Toyota fez os 4.70 km da especial de teste em 3'25.3. Foi um segundo mais rápido do que Andreas Mikkelsen e 1.2s mais rápido do que Neuville, ambos em Hyundai.

Ott Tanak, líder do Mundial de Ralis, foi o quarto mais veloz. O estónio gastou mais 1.4s do que do seu companheiro de equipa na Toyota. O melhor a Ford foi Suninen, em quinto, e Ogier foi o melhor da Citroen, ao registar o sexto melhor tempo.

O Rali da Turquia é a primeira das últimas quatro provas do Mundial de Ralis. Tanak tem 33 pontos de vantagem sobre Neuville e 40 sobre Ogier.