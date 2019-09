Seleção Sub-15 convoca 48 jogadores

Aí está a nova fornada do futebol português. Na primeira convocatória dos Sub-15, o selecionador José Lima chamou 48 jogadores. Destaque para o Benfica, que tem 12 eleitos.

Os jovens da equipa das quinas vão cumprir, entre sábado e domingo, o primeiro estágio da temporada.

Os 48 eleitos vão ser divididos em quatro equipas, que vão jogar entre si num mini-torneio interno.

Convocados:

Académica Coimbra: Duarte Gil

AD Taboeira: Tiago Neto

Boavista FC: Francisco Mata

CF Os Belenenses: João Santos e Lucas Dias

Despertar SC: Rodrigo Serafim

FC Famalicão: Pedro Silva

FC Porto: Afonso Leite, André Oliveira, Bernardo Ferreira, Dinis Rodrigues, Diogo Fernandes e Miguel Amorim

Rio Ave FC: Sérgio Almeida

Sp Braga: Francisco Rodrigues, Guilherme Barbosa, João Gonçalves, Jonatas Noro, José Rodrigues, Renato Amorim e Tomás Marques

Sp Farense: Diogo Ramos

Benfica: Alfa Baldé, Francisco Pereira, Henrique Sá, Ivan Lima, João Conceição, João Costa, João Veloso, José Monteiro, Pedro Pato, Tiago Sampaio, Ussumane Djaló e Vasco Teixeira

Sporting: Carlos Santos, Guilherme Pires, Guilherme Santos, Leonardo Barroso, Manuel Mendonça, Pedro Sanca, Rodrigo Ribeiro e Salvador Gomes

UD Vilafranquense: Martim Frutuoso

Vitória Setúbal: Rodrigo Grenha

Vitória Guimarães: Gonçalo Fraga, Hugo Batista, Rodrigo Freitas e Rúben Lopes



Programa:

Sábado

17h00: Jogo 1 (Preto vs. Vermelho) - Relvado 3 Cidade do Futebol

17h45: Jogo 2 (Verde vs. Branco) - Relvado 3 Cidade do Futebol

Domingo10h00: Jogo 3 (Verde vs.Preto) - Relvado 3 Cidade do Futebol11h00: Jogo 4 (Branco vs.Vermelho) - Relvado 3 Cidade do Futebol16h15: Jogo 5 (Branco vs. Preto) - Relvado 3 Cidade do Futebol17h15: Jogo 6 (Verde vs.Vermelho) - Relvado 3 Cidade do Futebol