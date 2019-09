Cláudio Ramos: "Acredito que tenho qualidade para ser chamado à seleção nacional"

Cláudio Ramos espera voltar a vestir a camisola da seleção nacional. O guarda-redes do Tondela, que soma uma internacionalização pela equipa das quinas, em outubro de 2018, num particular na Escócia, considera ter valor para ser novamente convocado.

Em entrevista a Bola Branca, Cláudio Ramos, de 27 anos, recorda o momento vivido há quase um ano e garante que quer provar ser merecedor, outra vez, da confiança do selecionador Fernando Santos.

"Já estive lá [seleção], já fiz parte do grupo, faço parte do grupo e há sempre uma porta aberta. Agora cabe-me demonstrar que mereço ser convocado novamente. Acredito que tenho qualidade para representar e ser chamado à seleção nacional", começa por referir o guardião beirão, que ainda hoje recorda com "carinho" o dia em que substituiu Beto na baliza nacional, aos 86 minutos do desafio frente aos escoceses, em Glasgow.

"Foi o patamar máximo da minha carreira, foi o auge, pois jogar pela seleção é o objectivo de qualquer jogador português. Eu consegui. E recordo esses minutos com muita alegria e muito carinho. Não costumo estar atento às convocatórias. Se tiver que ser convocado, sou notificado. E normalmente temos treinos nessa altura (risos)", diz, a terminar.