João Coimbra tem gostado de Taarabt, mas "Gabriel dá outra fluidez ao jogo do Benfica"

Recuperado da lesão contraída no jogo da Supertaça, no início da época, Gabriel volta a ser opção para Bruno Lage e pode estrear-se no campeonato, este sábado, na Luz, com o Gil Vicente.

João Coimbra, médio formado no Benfica, destaca, em entrevista a Bola Branca, a influência do brasileiro na equipa, considerando que Gabriel "dá outra fluidez" ao futebol da equipa de Bruno Lage, em comparação com Taarabt, também elogiado pela forma com que se tem apresentado.

"Não digo que seja preponderante, mas [Gabriel] é um jogador acima da média, que dá outra verticalidade e outra fluidez ao jogo do Benfica, através dos pases longos. Permite outras coisas ao jogo do Benfica que o Taarabt não dá, mas, claro, o Taarabt também dá coisas que o Gabriel não dá. Mas são mais opções para o Bruno Lage usar durante o jogo", avalia, destacando a qualidade dos dois médios e, em particular, a exibição do marroquino frente ao Braga.