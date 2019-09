​Morreu a mulher de Manoel de Oliveira

Maria Isabel Carvalhais morreu esta quarta-feira, no Porto, avança o jornal “Público”. A mulher do cineasta Manoel de Oliveira tinha 101 anos.



Maria Isabel Brandão de Meneses de Almeida Carvalhais nasceu a 1 de setembro de 1918, na cidade do Porto.

Acompanhou a carreira de Manoel de Oliveira, falecido em 2015, e chegou a entrar em alguns dos filmes do mestre do cinema português.

Foi o caso de “Inquietude”, quando dançou com o marido numa sala da Casa de Serralves, em “Cristóvão Colombo – o Enigma”, ou no filme autobiográfico do realizador “Visita ou Memórias e Confissões”.

O corpo de Maria Isabel Carvalhais vai ficar em câmara ardente durante a tarde desta quarta-feira, na Igreja Paroquial de Cristo Rei, na Foz do Douro, no Porto.

O funeral realiza-se na quinta-feira, com uma missa às 14h30.