Que Sporting estará no Bessa? A dúvida de Litos

Litos, antigo médio do Sporting e Boavista, não acredita que Leonel Pontes vá tremer na estreia na equipa principal dos leões, no Bessa, frente ao Boavista.

"Está há muitos anos no futebol, passou por vários cargos e, como sportinguista, tentará fazer o seu melhor. Não sabemos o que o presidente lhe pediu mas tentará passar uma boa mensagem aos jogadores. Tentará, também, imprimir uma maior agressividade sem bola por parte da equipa. A equipa joga bem mas tem de ter maior capacidade de recuperação de bola e acredito que se têm trabalhado esses aspetos", antevê, em declarações a Bola Branca.

Dois antigos campeões nacionais em confronto no próximo domingo, no Estádio do Bessa, naquele que será a estreia de Leonel Pontes no comando técnico dos leões, depois da saída de Marcel Keizer.

Nestas declarações, Litos interroga-se sobre que Sporting estará no Bessa, depois da irregularidade que tem revelado neste início de época.



"Há pouco tempo para preparar a equipa e isso pode ser um problema. Existe, também, a curiosidade de saber se os novos jogadores estão em condições de serem utilizados ou se vai apostar nos que já estavam. Têm existido oscilações na prestação da equipa. Um jogo bem conseguido em Portimão e depois a equipa podia ter feito mais diante do Rio Ave", considerou.

Bruno cada vez mais motivado

Bruno Fernandes, que na última noite voltou a ser titular por Portugal frente à Lituânia, foi eleito o melhor médio do campeonato no primeiro mês de competição, resultado da votação em que participaram todos os treinadores principais da I Liga.

O médio fez quatro assistências e marcou dois golos, um ao Braga e outro ao Rio Ave. O prémio é mais um estímulo para Bruno Fernandes, tal como as recentes palavras de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que admitiu interesse no capitão do Sporting.



"Tem cada vez mais alento e vontade de mostrar as suas capacidades. Tem sido um grande profissional e dará continuidade ao que tem feito nos dois últimos anos. Tem sido peça importante na equipa do Sporting e, para bem do futebol português, é importante que continue a ter este tipo de prestações. As palavras do presidente do Real Madrid vão estimulá-lo ainda mais, estará cada vez melhor e continuará a ajudar a equipa do Sporting", concluiu.

O Boavista-Sporting está marcado para domingo, às 20h00, no Estádio do Bessa, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.