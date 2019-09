Bruno Fernandes eleito melhor médio da Liga em agosto

Bruno Fernandes foi eleito o melhor médio da I Liga no mês de agosto. O capitão do Sporting apontou dois golos e quatro assistências em quatro jogos disputados.

O capitão leonino não deixou o emblema no mercado de transferências, e os rumores não afetaram o seu desempenho. Bruno marcou ao Braga e Rio Ave, e assistiu contra o Marítimo e os três golos da vitória no Algarve, contra o Portimonense.

Bruno Fernandes recolheu 31,85% dos votos dos treinadores da I Liga e superou a concorrência de Pizzi, que foi segundo classificado com 24,44% dos votos, e Al Musrati, do Vitória de Guimarães, com 5,93%.