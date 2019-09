Zé Luís eleito melhor avançado do campeonato em agosto

Zé Luís, do FC Porto, foi eleito o melhor avançado de agosto na I Liga.

O ponta-de-lança caboverdiano, de 28 anos, reuniu 30,37% dos votos, depois de marcar quatro golos em quatro jogos, um deles ao Benfica, na Luz. Zé Luís superou a concorrência de Mehdi Taremi (25,19%), do Rio Ave, e do companheiro de equipa Marega (15,56%), segundo e terceiro classificados, respetivamente. A votação foi feita pelos treinadores.

O FC Porto domina os prémios do mês de agosto, com três das quatro nomeações até agora reveladas. Agustín Marchesín, melhor guarda-redes do mês, e Alex Telles, melhor defesa, também foram premiados.

Zé Luís foi contratado este verão ao Spartak Moscovo, por valor a rondar os 8,5 milhões de euros, e já começa a justificar o investimento. Em todas as competições, tem cinco golos em seis partidas disputadas.