Youth League vale nova distinção ao FC Porto

O FC Porto recebeu o prémio da UEFA para “Melhor Ação Educativa”, no âmbito da participação da equipa de sub-19 na Youth League 2018/19, prova conquistada pelos azuis e brancos.



O orgão máximo que tutela o futebol europeu distingui os dragões pela ação educativa levada a cabo junto dos jogadores da formação. Integrado num projeto-piloto da UEFA, foi realizada uma apresentação sobre educação financeira aos jogadores do plantel sub-19.

O clube depois alargou a ação formativa a todos os escalões de formação até aos sub-16, bem como a outros temas até aos sub-14: apostas desportivas e gestão de redes sociais.

Em declarações reproduzidas no site do FC Porto, José Tavares, coordenador técnico da formação do FC Porto, comentou esta distinção.

“O futebol atual há muito que não é apenas aquilo que acontece à flor da relva, pelo que se torna cada vez mais relevante para um clube formador como o nosso oferecer aos nossos jovens oportunidades educativas em valências tão variadas como estas. Este reconhecimento da UEFA motiva-nos a continuar neste caminho para desenvolver uma formação cada vez mais completa", disse.