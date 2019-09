Pepe pode ser "a boa notícia" do FC Porto em Portimão

O eventual regresso de Pepe na casa do Portimonense é saudado por Eduardo Luís. O internacional português, que se lesionou e saiu de campo frente ao Vitória de Guimarães, pode recuperar a tempo de viajar para o Algarve, de acordo a imprensa desta quarta-feira. Trata-se de uma boa notícia, na opinião do antigo central dos azuis e brancos, em declarações a Bola Branca.

"Se regressar é uma boa notícia. É um esteio no centro da defesa, é um jogador experiente e uma arma, com vista a ganhar o jogo em Portimão. Se estiver reabilitado é um elemento válido numa defesa que se pretende que sofra menos golos do que tem sofrido ultimamente, em relação a alguns jogos efetuados. O FC Porto vai para Portimão, não com a garantia de ganhar mas, com quase a certeza de poder trazer uma vitória", adianta.

No entanto, Eduardo Luís confia nas alternativas. Desde logo, em Chancel Mbemba, o central franco-congolês que ocupou a vaga de Pepe contra os minhotos.

"Poderá ser uma alternativa ao Pepe, caso ele não esteja em condições. O FC Porto tem sempre bons centrais e acredito que quem substituir o Pepe pode dar conta do recado", argumenta.

Em Portimão sem pensar no Young Boys

Os dragões jogam no "Municipal de Portimão" para a ronda cinco do campeonato, depois de terem ganho todos os jogos que se seguiram ao afastamento da "Champions". A equipa de Sérgio Conceição caiu para a Liga Europa, onde se estreará esta época na próxima quinta-feira, dia 19, em casa, perante o Young Boys.

Todavia, a proximidade do desafio com os suiços não deverá influenciar o encontro com o Portimonense, adverte Eduardo Luís.

"Não passa, ou não deve, passar pela cabeça dos treinadores pensar no jogo seguinte, quando tem um jogo muito importante pela frente. Normalmente as ‘coisas’, quando assim é, não correm bem… O que importa é o Portimonense, estando o Porto preparado para ser campeão esta época. Uma ‘coisa’ é o campeonato e outra é a Liga Europa", finaliza o ex-jogador.

O Portimonense-FC Porto está marcado para domingo, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.