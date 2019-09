Francisco J. Marques reage à ilibação do Benfica. "Em Portugal, crime é desmascarar criminosos"

“Quando alguém corrompe alguém em benefício de ninguém. Em Portugal, pelos vistos, crime é desmascarar criminosos", escreveu J. Marques, no Twitter, em referência ao facto de o FC Porto ter sido condenado ao pagamento de dois milhões de euros ao Benfica por divulgação de correspondência entre dirigentes do clube da Luz.

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, reagiu, esta quarta-feira, com perplexão à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de manter a decisão da juíza de instrução criminal Ana Peres de não levar a SAD do Benfica a julgamento, no âmbito do processo "e-toupeira" .

"Isto era possível em mais algum país do mundo?"

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) anunciou, esta quarta-feira, que não deu provimento ao recurso do Ministério Público (MP), que pretendia que a Benfica SAD fosse a julgamento pelo caso "e-toupeira". A decisão do juiz desembargador Rui Teixeira não é passível de recurso.

"As pessoas coletivas apenas podem ser responsabilizadas se o crime for cometido em seu nome e no interesse do coletivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança ou que o crime seja cometido por quem haja sob a autoridade das pessoas com posição de liderança em virtude de uma violação dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incubem", esclarece o comunicado do TRL.



Argumentação que Francisco J. Marques contesta, no Twitter: "Em nome da SAD do Benfica, em benefício da SAD do Benfica, com os meios da SAD do Benfica diz o tribunal mas depois iliba a SAD do Benfica. Isto era possível em mais algum país do mundo? Diga um, diga um."