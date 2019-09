​Nove em cada 10 portugueses consideram alterações climáticas "problema muito sério"

11 set, 2019 - 15:53 • Lusa

Como exemplo das medidas adotadas nos últimos seis meses, os inquiridos portugueses do Eurobarómetro falaram na redução do lixo produzido e num aumento da reciclagem (76%) e ainda na diminuição do consumo de energia através da utilização de eletrodomésticos mais eficientes (42%).