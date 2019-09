Se beber, tenha cuidado com o seguro de vida

De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, cada português bebe, em média, 62 litros de vinho por ano, mais do que os franceses e do que os italianos - dois países famosos pelos bons vinhos que por lá se produzem.

Tudo isto vem a propósito de um caso que podia, até, parecer uma anedota mas não é. Dois simples copos de vinho foram suficientes para José perder o seguro de vida.

Tinha 42 anos quando morreu num acidente de viação com uma taxa de 1,45 gramas de álcool no sangue. A família acionou o seguro de vida para liquidar a dívida de 35 mil euros do crédito à habitação mas, após uma longa batalha judicial, a seguradora ficou com a razão. José não terá informado a seguradora sobre o seu problema alcoólico. Já a família garante que José ingeria uma garrafa de vinho por dia e, mesmo assim, a companhia aceitou-o como cliente.

Com os seguros não se brinca. E eles são bem necessários, porque senão pode querer muito o seu empréstimo, mas não há banco que lho conceda.

O objetivo é assegurar o pagamento da dívida ao banco, em caso de incumprimento por morte ou invalidez dos titulares.

À primeira vista, pode parecer uma vantagem unilateral para a instituição financeira mas, tendo em conta o elevado nível de endividamento das famílias portuguesas, em caso de incumprimento, a responsabilidade do pagamento da dívida recai, na maioria dos casos, sobre herdeiros.

Então, mas o seguro tem de ser contratado ao banco? Não necessariamente.

Pode sempre falar como seu mediador de seguros e ver se lhe oferece uma solução vantajosa. A diferença pode chegar aos 250 euros.

Mas também pode ocorrer incumprimento por desemprego inesperado. E aí o seguro pode garantir o pagamento da sua dívida, durante seis meses.

Esteja atento, e tome a melhor opção.