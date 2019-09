Justiça escocesa diz que suspensão do Parlamento britânico é "ilegal"

"Um grande obrigada aos nossos apoiantes e à nossa fantástica equipa legal que conseguiram a decisão que a suspensão é ilegal", reagiu no Twitter a deputada Joanna Cherry, do Partido Nacionalista Escocês.

Os magistrados deram razão à queixa, afirmando que a suspensão “foi decretada com o objetivo de reprimir o debate e ação em relação ao Brexit”. Para o tribunal, a decisão de Boris Johnson é “ilegal” e, por isso, considerada “nula e sem efeito”.

O Supremo Tribunal escocês declarou “ilegal” a suspensão do parlamento britânico, por cinco semanas, que foi decretada pelo primeiro-ministro Boris Johnson.

O Governo britânico diz-se desapontado com esta decisão e garante que vai recorrer para o Supremo Tribunal do Reino Unido.

Existem outros dois recursos acorrer na justiça: um no tribunal superior de Belfast, da Irlanda do Norte; e o outro do Tribunal Superior de Londres, cuja decisão deve ser conhecida da quinta-feira.

O parlamento vai ficar suspenso durante cinco semanas, até 14 de outubro, retomando os trabalhos apenas duas semanas antes da data prevista para o Brexit, a 31 de outubro.

De acordo com os registos históricos, esta é a mais longa suspensão em mais de 40 anos do parlamento que, na maioria dos casos, dura no máximo uma semana.

Este período de suspensão abrange a interrupção de três semanas normalmente feita para os principais partidos políticos realizarem os seus congressos, e que estava prevista para ter lugar entre meados de setembro e início de outubro.

Porém, a oposição considerou que a suspensão do parlamento foi usada pelo governo para limitar o tempo de debate sobre a iminente saída do Reino Unido da União Europeia, a qual o governo pretende concluir a 31 de outubro, com ou sem acordo de saída.