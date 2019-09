Dezasseis mortos à saída de comício em Nampula

Dezasseis pessoas morreram esta quarta-feira no meio de uma multidão que saiu de forma desordenada de um comício eleitoral em Nampula, principal cidade do Norte de Moçambique, disse à Lusa fonte da organização do evento.

O incidente aconteceu ao princípio da noite, pelas 17h30 (menos uma hora em Lisboa), após um comício da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) dirigido pelo candidato à Presidência de República e atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, no Estádio 25 de Junho, em Nampula.

Além das mortes, há vários feridos encaminhados para o hospital daquela capital provincial, referiu a mesma fonte.

O porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) confirma o incidente, mas remeteu detalhes para quinta-feira.

