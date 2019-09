Sporting e FC Porto continuam invictos

ANDEBOL 4ª Jornada

Sporting 30-26 ABC

Belenenses 27-34 FC Porto

Na partida no pavilhão João Rocha, os melhores marcadores foram, ambos com sete golos, Frankis Marzo, do Sporting, e Hugo Rocha, do ABC.

Já no jogo entre Belenenses e FC Porto, os melhores marcadores, com seis golos, foram Gonçalo Nogueira e Nelson Pina, do Belenenses, e Miguel Alves, do FC Porto.

Classificação

1- FC Porto 12

2- Sporting 12

3- Belenenses 9

4- Benfica 7

5- Madeira SAD 7

6- ABC 7

7- Boavista 5

8- FC Gaia 5

9- Avanca 4 (-1 jogo)

10- Águas Santas 4 (-1 jogo)

11- Sporting da Horta 4 (-1 jogo)

12- ADA Maia 3

13- Vitória de Setúbal 3

14- Boa Hora FC 2 (-1 jogo)