Estados Unidos caem nos quartos de final do Mundial de basquetebol

Os Estados Unidos não vão poder defender o título de campeão mundial de basquetebol, nem lutar pelo terceiro ouro consecutivo. A equipa de Gregg Popovich foi eliminada pela França, esta quarta-feira, nos quartos de final do Campeonato do Mundo, que decorre na China.

Privada das maiores estrelas da NBA, por lesão, opção do selecionador (e treinador dos San Antonio Spurs), ou renúncia dos próprios jogadores, os EUA apresentavam-se na China, ainda assim, como principais favoritos. No entanto, os sinais de fragilidade eram evidentes e, agora, confirmaram-se. A "Team USA" caiu diante da França, por 79-89.

De nada valeram os 29 pontos de Donovan Mitchell, principal anotador dos norte-americanos, que além do base dos Denver Nuggets teve apenas dois jogadores a chegar à dezena de pontos: Marcus Smart, com 11, e Kemba Walker, com 10.

Já a seleção francesa teve vários jogadores em grande nível. Evan Fournier amealhou 22 pontos e Rudy Gobert assinou um duplo-duplo de 21 pontos e 16 ressaltos. Frank Ntilikina contribuiu com 11 pontos e Nando de Colo saiu do banco para acrescentar outros 18.

Nas meias-finais, a França vai defrontar a Argentina, que se desfez da Sérvia, na véspera, por 97-87. No outro lado do quadro, a Espanha aguarda, já nas "meias", por Austrália ou República Checa.