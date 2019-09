PCP está "profundamente desorientado" e é "um partido muleta do Governo"

Os comentadores Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires ficaram pouco impressionados com o desempenho de Jerónimo de Sousa na sua entrevista à Renascença.

Henrique Raposo diz que o secretário-geral foi um retrato de um "PCP profundamente desorientado".

"Só se perde a pureza uma vez na vida e o PCP perdeu a pureza há quatro anos. O seu discurso era taxativo e bruto, mas agora não dá uma resposta triangular, é tudo redondo."

Já o escritor Jacinto Lucas Pires achou o secretário-geral "embaraçado e fora de personagem, a defender um partido muleta do Governo. É pouco um partido afirmar-se como contrapeso da maioria, como mero garante das conquistas deste Governo. Esse desconforto passou na entrevista."

O comentador Henrique Raposo concorda com Jerónimo de Sousa nas críticas à solução do Montijo para o novo aeroporto e destaca os problemas da manutenção do aeroporto na Portela, que se podem agravar se as alterações climáticas continuarem a trazer mais ventos de sul, que obrigam os aviões a descolar para norte, por cima da cidade.

Jacinto Lucas Pires destaca o ânimo com que o PCP falou da erradicação da pobreza e também da revolução demográfica.