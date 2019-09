Valadares Gaia quer ser a surpresa na luta a três pela Liga feminina

"O que me parece de forma global é que a Liga está mais forte. Penso que vai ser mais competitiva, ano após ano há resultados cada vez mais equilibrados e esperemos que este ano seja ainda mais e que a Liga possa evoluir nesse sentido, para que tenha melhores jogos e melhores espetáculos também", projeta a técnica do Valadares Gaia.

Em entrevista a Bola Branca , Mara Vieira vê o recém-promovido Benfica como "claramente candidato a vencer o campeonato, como se viu com a conquista da Supertaça", frente ao Braga. As águias perfazem, com arsenalistas e leoas, um lote de equipas "candidatas a vencer a Liga". Para a treinadora, contudo, o foco é a competitividade da prova.

Mara Vieira, treinadora do Valadares Gaia, espera uma Liga feminina equilibrada, mesmo com a presença de três potências - Braga, Sporting e Benfica -, e aposta na sua equipa como surpresa da competição.

"A segunda divisão é uma realidade completamente diferente. O Benfica tinha uma equipa profissional, com jogadoras com muito nível e um bom treinador, e, de facto, estavam numa divisão que não é delas. Este ano, quer pelo nível e organização das equipas, quer pelo nível das jogadores, é completamente distinto. Espera-se alguns resultados desequilibrados, como acontece no masculino, mas espera-se que seja competitivo. Acho que as equipas mais pequenas começam a colocar mais dificuldades às grandes e que os resultados começam a ser mais equilibrados."

Procurar valor no estrangeiro para polir as equipas

Este verão acentuou-se uma tendência já vista no anterior: as equipas portuguesas, incluindo o Valadares, contrataram várias jogadoras estrangeiras. Mara Vieira aprova esta política de mercado, desde que seja usada a favor do produto nacional e não em detrimento dele:

"Os reforços que se vão buscar é porque, internamente, ainda não temos qualidade em número suficiente para que as equipas tenham a qualidade que pretendem. Isto só é mau quando nós temos jogadores internamente com qualidade e vamos buscar jogadoras estrangeiras. Se vamos buscar jogadoras que acrescentam qualidade ao campeonato, é uma mais-valia. Todas as equipas que possam ir buscar jogadoras fora vão acrescentar qualidade ao nosso campeonato, vão dar mais qualidade às jogadoras, mais qualidade de treino, mais qualidade de jogo e isso é fundamental."

A treinadora do Valadares Gaia compreende que os grandes olham muito para o mercado estrangeiro "porque ainda não conseguem encontrar em Portugal jogadoras com a qualidade que pretendem". Não obstante, tem uma solução para esse problema: "Precisamos de ter mais formação para conseguir ter mais qualidade ainda nas jogadoras portuguesas".

O campeonato feminino de futebol arranca no domingo, com 12 equipas um clássico: Sporting e Braga defrontam-se em Alcochete, às 17h30. O jogo de abertura é a receção do Benfica ao A-Dos-Francos, às 16h00, no Seixal. O Valadares Gaia estreia-se no terreno do Cadima, à mesma hora.