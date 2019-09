Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo

O póquer de Cristiano Ronaldo, que abriu alas à goleada de Portugal na Lituânia, por 1-5, é o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

"Nosso senhor dos golos", clama "A Bola". O jornal "O Jogo" titula: "Póquer de um ás." O capitão chegou aos 93 golos pela seleção, ficando a somente 16 do recorde mundial do iraniano Ali Daei, e o Euro 2020 está mais perto. "CR702", anuncia o "Record". Ronaldo ultrapassa as sete centenas de golos na carreira. É o 10.º jogo a marcar quatro ou mais golos.

No que toca ao Sporting, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, assume interesse em Bruno Fernandes: "Não descartamos avançar por ele no próximo ano." Orlando Sá diz que "Bolasie pedia um Bas Dost".

No FC Porto, Pepe é recuperável para Portimão. Marchesín e Alex Telles são os melhores do campeonato em agosto, nas respetivas posições. Nakajima volta do Japão motivado com golaço, garante "O Jogo".

O Benfica sabe hoje se vai a julgamento pelo caso "e-toupeira". Florentino treina condicionado e está em dúvida para a receção ao Gil Vicente.