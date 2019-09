Mário Felgueiras anuncia fim da carreira dez dias depois de ser contratado

Mário Felgueiras anunciou o final da carreira, em comunicado nas redes sociais. O guarda-redes de 32 anos não revelou os motivos que ditaram o adeus aos relvados.

"Infelizmente, tomei a decisão de terminar carreira enquanto jogador profissional de futebol. As razões só a mim e aos meus me dizem respeito. Mas tive a oportunidade de terminar com o gosto fantástico que um balneário pode proporcionar", escreveu.

Formado no Sporting, Mário Felgueiras venceu o Campeonato da Europa de sub-17 e passou pelo Espinho, Portimonense, Braga, Vitória de Setúbal, Rio Ave, antes de rumar ao estrangeiro, onde passou pelo Brasov e Cluj, na Roménia, e Konyaspor, na Turquia.

Voltou a Portugal em 2015 e esteve três temporadas no Paços de Ferreira. Na última época, representou o Anorthosis, do Chipre, onde sofreu uma lesão logo no início da temporada. Fez apenas dois jogos.

"Desde os meus nove anos que pratico futebol e foi aos 15 anos que me tornei profissional desta modalidade. Foram 17 anos como profissional, nos quais experienciei tudo de bom e de mau que o futebol pode oferecer. Porém, olho para trás com a certeza absoluta de que hoje sou melhor homem devido a todas as experiências que adquiri ao longo destes anos", acrescenta.

Mário Felgueiras foi anunciado como reforço do Sporting de Espinho, a 27 de agosto, e anunciou o fim de carreira cerca de duas semanas depois.

"Não podia terminar sem um especial agradecimento ao Sporting Clube de Espinho por me ter convidado para esta minha última aventura. Mas, não podia continuar. Desejo a todos os espinhenses o maior sucesso do mundo e que nunca deixarei de ser um de vocês. Obrigado por me proporcionarem estes últimos 10 dias de carreira como jogador. Fizeram-me sentir o que o futebol tem de bom e saudável. Terminei onde comecei", conclui.