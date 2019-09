Marco Soares troca Feirense pelo Arouca

O Arouca anunciou a contratação do médio-defensivo Marco Soares, proveniente do Feirense.

O experiente internacional cabo-verdiano de 35 anos fez 19 partidas na última época na I Liga, no clube fogaceiro, e ruma agora ao Arouca, que milita no Campeonato de Portugal, após despromoção da II Liga.

Ao longo da carreira, Marco Soares já passou pelo Barreirense, onde foi formado, União de Leiria, Olhanense e Feirense. No estrangeiro, jogou no Pandurii, da Roménia, Omonia e AEL Limassol, do Chipre, e 1º de agosto, de Angola.