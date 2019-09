Estreia de Jhonatan pelo Vitória de Guimarães adiada para 2020

Jhonatan só poderá estrear-se pelo Vitória de Guimarães em 2020, de acordo com o portal "Guimarães Digital".

O guarda-redes brasileiro, de 28 anos, contratado esta época ao Moreirense, foi novamente operado ao braço esquerdo no final da semana passada. Segundo a referida fonte, a cirurgia contemplou um transplante de tecido da zona da anca para o braço. Jhonatan enfrenta um período de paragem nunca inferior a quatro meses, pelo que, na melhor das hipóteses, estará apto a partir de janeiro de 2020.

Contudo, o cenário agrava-se caso o processo de recuperação seja mais longo. Nessa situação, o guardião só ficaria disponível a partir de março e dificilmente jogaria pelo Vitória ainda esta temporada.

Jhonatan foi o primeiro reforço do Vitória para esta temporada, tendo assinado por quatro temporadas, a custo zero, após terminar contrato com o Moreirense. A cláusula de rescisão está fixada em 15 milhões de euros. Contudo, ainda não pôde estrear-se pela equipa de Ivo Vieira.

O guarda-redes tinha contraído, em março deste ano, num jogo entre Moreirense e Marítimo, uma lesão grave no braço esquerdo. Foi operado e cumpriu um longo período de recuperação, porém, após reavaliação, teve de ser submetido a nova intervenção cirúrgica, na semana passada.