Diogo Braga: "Mudanças no Sporting? Vêm na máxima força"

Os leões perderam em casa com o Rio Ave por 3-2, na última jornada, e nesta ronda jogam no Bessa diante do Boavista.

Apesar do resultado negativo da jornada anterior, Diogo Braga, administrador para o futebol dos axadrezados espera um Sporting na máxima força.

"Esperamos um Sporting forte. Esperamos sempre que todas as equipas venham na máxima força e o Sporting não vai fugir à regra", disse em declaraçôes a Bola Branca.

Após 4 jornadas, o Boavista ocupa o 4.º lugar da Liga a um ponto de Benfica e FC Porto e a dois do líder Famalicão. Diogo Braga coloca um travão na euforia e recorda quais são os objetivos da equipa axadrezada para a presente época.

"Ainda estamos no início. Uma vitória ou uma derrota podem mudar muita coisa e deixar a classificação um pouco confusa. Queremos ganhar o maior número de jogos possíveis O objetivo é fazermos melhor do que na época passada e ir recuperando o lugar que o Boavista foi conquistando ao longo da sua história. Não existe uma meta definida, de lugares europeus, por exemplo", referiu.

O dirigente do Boavista espera uma boa casa mas recorda que, na última época, os adeptos axadrezados aderiram mais aos jogos com as equipas de menor dimensão.



"No ano passado, as maiores assistências foram com clubes que vocês apelidam de "não grandes". Isso aconteceu nos últimos jogos da temporada. Com o Sporting de Braga estiveram perto de 20 mil pessoas (19.592) das quais 90% eram adeptos boavisteiros", concluiu.

O Boavista - Sporting joga-se no domingo às 20 horas. Será o jogo de encerramento da 5.ª jornada da Liga Portuguesa.