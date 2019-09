Acionista do Atlético de Madrid passa a deter 85% do Famalicão

A Quantum Pacific, dona do Atlético de Madrid, reforçou a presença no Famalicão e passa a deter 85% do clube português.

Em comunicado, o Famalicão confirma que “a Quantum Pacific Group detém agora 85% do capital social da SAD do FC Famalicão, com os restantes 15% a ficarem na posse do FC Famalicão – Clube”.

Segundo o Famalicão, Miguel Ribeiro passa de diretor geral para presidente da SAD. Amit Singh é o novo administrador executivo e Jorge Silva é o presidente do clube e administrador não executivo da SAD.

Jorge Silva garantiu que “o reforço da participação da Quantum Pacific Group na SAD estava previsto entre as partes com a subida à I Liga.”

“Esta é mais uma forma de fortalecer a parceria que efetivámos há um ano e que nos permitiu alcançar o sucesso desportivo tão desejado por todos os sócios e adeptos”, disse o presidente do clube no site oficial.

O Famalicão subiu esta época à I Liga e lidera o campeonato.