Sérvia vence no Luxemburgo, França e Inglaterra triunfam em casa

A Sérvia, que está no mesmo grupo de apuramento para o Euro 2020 que Portugal, venceu, esta terça-feira, no terreno do Luxemburgo, por 1-3. Noutros grupos, Inglaterra e França sorriram em casa.

Mitrovic foi o herói da vitória sérvia, com dois golos, aos 36 e 78 minutos. Radonjic marcou o outro golo da Sérvia, enquanto Turpel reduziu para os luxemburgueses.

Apesar desta vitória, a Sérvia está fora da zona de acesso direto ao Europeu, com sete pontos em cinco jogos, menos um ponto e mais um jogo que Portugal (oito pontos em quatro jogos). A Ucrânia lidera o grupo B, com 13 pontos em cinco jogos. O Luxemburgo está no quarto lugar, com quatro pontos, e a Lituânia em último, com um.

França sorri apesar de penálti falhado



A França recebeu e bateu a Andorra, por 3-0, não obstante Griezmann ter falhado uma grande penalidade. Coman, Lenglet e Ben Yedder corrigiram o falhanço do craque do Barcelona.

Nos outros jogos do grupo, a Turquia foi vencer, por 0-4, à Moldávia e a Albânia recebeu a Islândia com uma vitória por 4-2.

A liderança do grupo H é dividida por Turquia e França, com 15 pontos. Em terceiro, surge a Islândia, com 12 pontos, seguida da Albânia, com nove. Moldávia é quinta, com três pontos, e Andora última, com zero.

Inglaterra obrigada a dar cambalhota



A Inglaterra teve de operar a reviravolta frente ao Kosovo, que se viu a ganhar em Southampton, com um golo de Berisha ao primeiro minuto de jogo.

Sterling, Kane, um auto-golo de Vojvoda e um "bis" de Sancho deram a volta ao marcador e deixaram os ingleses a golear. No final, o Kosovo ainda assustou, com dois golos de rajada de Berisha e Muriqi, e até houve tempo para Kane falhar uma grande penalidade.

Contas feitas, a Inglaterra mantém o pleno e, mesmo com um jogo a menos, lidera o grupo A, com 12 pontos. A República Checa, que foi a Montenegro vencer por 0-3, está em segundo, com nove pontos.

O Kosovo é terceiro, com oito pontos, enquanto Montenegro e Bulgária, ambos com dois pontos, estão empatados nas penúltima e última posições.