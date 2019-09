Marcelino de saída do Valência

Marcelino Toral está de saída do Valência de acordo com a "Onda Cero". De acordo com as informações avançadas pela imprensa espanhola, as más relações com Peter Lim, dono do clube, estarão na origem da decisão.

A atualidade do clube valenciano tem sido marcada pelas más relações entre diretor-geral Mateu Alemany e o dono do clube. Marcelino terá apoiado o diretor, o que deteorou as relações com o proprietário do clube.

A "Onda Cero" avança que o sucessor será Albert Celades, que orientou as camadas jovens da seleção espanhola e foi adjunto da seleção principal e também do Real Madrid, na última temporada.

Marcelino Toral estava no Valência desde 2017, onde conseguiu duas qualificações seguidas para a Liga dos Campeões. Antes, passou pelo Villarreal, Sevilha, Racing Santander, Zaragoza, Recreativo e Gijón.

No Valência alinham os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.