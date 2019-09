Colômbia "à portuguesa" não passa do nulo frente à Venezuela

A Colômbia, treinada pelo português Carlos Queiroz, não foi além do nulo com a Venezuela, na madrugada desta quarta-feira, nos Estados Unidos.

Queiroz fez alinhar Cristián Borja, do Sporting, e Luis Díaz, do FC Porto, no onze inicial, enquanto Matheus Uribe, também do Porto, foi suplente utilizado. Do lado da Venezuela, Jhon Murillo, do Tondela, foi titular.

Este foi o 10.º jogo de Carlos Queiroz ao comando da Colômbia. Leva seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, num amigável.