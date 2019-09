Albert Celades é o novo treinador de Gonçalo Guedes e Thierry Correia

Albert Celades é o novo treinador do Valência, sucede a Marcelino Toral, e assinou um contrato válido por duas temporadas com o clube espanhol.

Segundo a nota oficial do emblema, Celades vai já orientar o treino da equipa principal esta tarde. O técnico de 43 anos vai desempenhar a função de treinador principal num clube pela primeira vez.

Celades, de 43 anos, arrancou carreira como técnico em 2013 e orientou as camadas jovens da seleção espanhola até 2017, passando pelos escalões de sub-16, sub-20 e sub-21- Em 2018, foi adjunto da seleção principal durante um breve período, antes de assumir as mesmas funções no Real Madrid, ao lado de Julen Lopetegui.



Como jogador, Celades foi internacional espanhol e passou pelo Barcelona, Celta de Vigo, Real Madrid, Bordéus, Zaragoza e NY Red Bulls.

Marcelino Toral estava no Valência desde 2017, onde conseguiu duas qualificações seguidas para a Liga dos Campeões. Antes, passou pelo Villarreal, Sevilha, Racing Santander, Zaragoza, Recreativo e Gijón. De acordo com a imprensa espanhola, Marcelino deixou a posição devido às más relações com o presidente do clube, Peter Lim.